شكرا لقرائتكم خبر عن "أمانة الرياض" تبدأ تنفيذ برنامج تطوير المقابر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - بدأت أمانة منطقة الرياض تنفيذ برنامج تطوير المقابر، وتنظيم عمليات إكرام الموتى في 8 مقابر بمدينة الرياض، تستقبل الدفن حاليًا، و3 مقابر مستقبلية.

وأوضحت الأمانة، أن الأعمال التطويرية للمقابر تشمل ترقيم القبور، لتسهيل الاستدلال على مواقعها عند الزيارة، وإتاحة البحث عن مواقع القبور إلكترونيًا، وتوفير وسائل نقل لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة.

إضافة إلى مظلات مجهزة للمشيعين أثناء الدفن.

تفاصيل الخطة التطويرية

وأشارت الأمانة إلى أن الخطة التطويرية تشمل أيضًا توفير شاشات إلكترونية، مُوضحًا بها اسم المتوفى، لإرشاد المشيعين فترة الدفن، وتنظيم الممرات، ومواقف السيارات، والحركة داخل المقابر.

إلى جانب تكثيف زراعة الأشجار، وتحديث أسطول ومركبات إكرام الموتى، وتوفير وسائل تخفيف حرارة الطقس.

وكشفت الأمانة عن أنها نفذت 1764 عملية نقل وإكرام للموتى حتى نهاية الربع الثالث لعام 2023، مشيرة إلى عنايتها بإكرام الموتى وتوفير الخدمات بمقابر مدينة الرياض، ضمن برامجها الهادفة لتحسين وتطوير الخدمات.

توسعة مقبرة العود

ولفتت أمانة الرياض إلى الانتهاء من تأهيل التوسعة الشمالية لمقبرة العود، بمساحة 143 ألف متر مربع، وتهيئتها للدفن ابتداءً من يوم الاثنين المقبل.

ونفذت أمانة منطقة الرياض خلال السنوات الماضية العديد من المبادرات والأعمال التنظيمية والتطويرية في إدارة المقابر، وإكرام الموتى، وخدمات المشيعين، وزيارة المتوفين.