شكرا لقرائتكم خبر عن في اليونسكو.. "سدايا" تستعرض مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شاركت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) في أعمال الدورة 217 للمجلس التنفيذي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة "اليونسكو" التي عقدت في مقر المنظمة بالعاصمة الفرنسية، بحضور ممثلي الدول الأعضاء في المنظمة.

واستعرض ممثل (سدايا) خلال عرض (مشروع قرار دعم أعمال اليونسكو في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي) أهمية تطبيق المبادئ والأخلاقيات أثناء استخدام الذكاء الاصطناعي الذي تنوعت تقنياته واتسعت دائرة انتشار تأثيره بشكل متسارع، مشيراً إلى مبادئ أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي أطلقتها (سدايا) إبان تنظيمها القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية 2022م في مدينة الرياض.

الذكاء الاصطناعي

الجدير بالذكر أنه إيماناً من القيادة الرشيدة -أيدها الله- بأهمية التعاون الدولي في المجال المهم، فقد صدر قرار مجلس الوزراء في يوليو 2023، بالموافقة على إنشاء مركز باسم "المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي"، يكون مقره في مدينة الرياض، ويتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري.

ويعد إطلاق المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي دفعة قوية لعمل المملكة مع الدول الأعضاء في منظمة اليونسكو على ضمان تعزيز الجهود البحثية الدولية في ذلك المجال العلمي المتقدم، وتقديم كل الدعم للمركز للقيام بدوره على أكمل وجه من أجل إجراء بحوث البيانات والذكاء الاصطناعي وتعزيز الوعي والتواصل بشأن أخلاقيات الذكاء الاصطناعي.