انطلاق المرحلة الأولى لسباق الميادين على ميدان الهجن في تبوك

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 8:13 مساءً

انطلق، اليوم، على ميدان الهجن في تبوك السباق الأول ضمن المرحلة الأولى لسباق الميادين الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن, بمشاركة 1196 مطية منها 577 فئة الحقايق بكار وقعدان, بعدد إجمالي 17 شوطاً هذا اليوم. وحصلت على المركز الأول في الشوط الرئيس للبكار المطية "وتر" لماجد ضويعن الحويطي، وفي الشوط الرئيس للقعدان "شاهين" لمالكه حمد عبيد العمراني، فيما حصلت المطية "الصايله" لخليفة سعود العنزي على أفضل توقيت وذلك في الشوط الحادي عشر. وعلى جانب آخر يشهد ميدان تبوك، غداً انطلاقة سباق الميادين للفترة الصباحية لسن اللقايا والفترة المسائية لسن الجذاع والثنايا والحيل والزمول بمشاركة 316 مطية لسن اللقايا بكار وقعدان وعدد 154 لسن الجذاع بكار وقعدان وعدد 105 لفئة الثنايا وعدد 44 مطية لسن الحيل والزمول.

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