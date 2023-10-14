الأخضر الأولمبي يواصل تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 8:20 مساءً

واصل المنتخب السعودي تحت 23 عاماً اليوم الجمعة تدريباته ضمن معسكره الإعدادي في الرياض، والذي يمتد حتى السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري، ضمن برنامج الإعداد لكأس آسيا تحت 23 عاماً 2024 في قطر. وأجرى لاعبو "الأخضر" حصتهم التدريبية مساء اليوم، على ملعب الأمير فيصل بن فهد، تحت إشراف المدير الفني سعد الشهري والجهاز الفني المساعد، طبّقوا خلالها مراناً تكتيكياً، أعقبه مناورة مصغّرة على مجموعتين. ويجري "الأخضر" مساء غدٍ السبت حصته التدريبية على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

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