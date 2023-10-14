سيدات النصر يستهللن حملة الدفاع عن اللقب بفوز كبير على الرياض

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 9:09 مساءً

استهل فريق النصر الأول لكرة القدم للسيدات حملة الدفاع عن لقبه بفوزه الكبير على نظيره الرياض بسداسية نظيفة أمس الجمعة على ملعب النادي، ضمن الجولة الأولى من الدوري الممتاز في نسخته الثانية. تناوب على تسجيل أهداف فريق النصر كل من دينا بو ساحة ثلاثة أهداف "هاتريك" في الدقائق "الـ14 والـ43 والـ45+1"، ودلال الشافعي في الدقيقة الـ24، وميساء زياد في الـ53، ومباركة الصيعري في الـ57. وبهذه النتيجة تصدَّر فريق النصر برصيد 3 نقاط، بينما بقي الرياض الصاعد حديثًا من دون نقاط في المركز الأخير. وفي المباراة الثانية خيَّم التعادل السلبي على مواجهة فريق الهلال مع مضيفه القادسية الصاعد حديثًا على ملعب الأخير في الخُبر. وبهذه النتيجة أضاف كل فريق نقطة لرصيده؛ فأصبحا في المركزين الثاني والثالث مؤقتًا. وتُختتم منافسات الجولة الأولى بمواجهتين اليوم السبت؛ إذ يحل الاتحاد ضيفًا على شعلة الشرقية، ويستضيف الأهلي نظيره الشباب.

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