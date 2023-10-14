"فوربس": كريستيانو رونالدو لاعب النصر أعلى اللاعبين أجرًا في العالم

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 13 أكتوبر 2023, 9:37 مساءً

كشفت مجلة "Forbes" الأمريكية عن تصدُّر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب النصر، قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم. وأفادت المجلة الأمريكية بأن رونالدو يتصدر قائمة أعلى اللاعبين أجرًا في العالم بفضل عقده مع النصر؛ إذ يحصل على أرباح تبلغ نحو 260 مليون دولار في موسم 2023/ 2024. واحتل المركز الثاني الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب إنتر ميامي الأمريكي، الذي يحصل على إجمالي أرباح تبلغ 135 مليون دولار، يليه نجم الهلال البرازيلي نيمار دا سيلفا الذي يحصل على إجمالي أرباح تبلغ 112 مليون دولار. وجاء بالمركز الخامس نجم الاتحاد كريم بنزيما الذي يحصل على إجمالي أرباح تبلغ 106 ملايين دولار، بعد كيليان مبابى لاعب باريس سان جيرمان الذي يحصل على 110 ملايين دولار إجمالي أرباح. وكان المركزان السادس والسابع من نصيب إيرلينج هالاند لاعب مانشستر سيتي، والمصري محمد صلاح نجم ليفربول، اللذين يحصلان على 53.58 مليون دولار على التوالي، يليهما نجم النصر ساديو ماني الذي يحصل على 52 مليون دولار.

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