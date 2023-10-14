انت الان تتابع بالفيديو.. "الشمري" البدوي الذي أبهر الألمان وأصبح مديرًا لأكبر شركة قطارات بأوروبا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

أبهر الشاب السعودي راكان عبيد الشمري من محافظة رفحاء شمالي السعودية الألمان بعمله وذكائه؛ وقد عيَّنوه بعد تخرُّجه مديرًا لمشاريع شركة القطارات الألمانية التي تُعد أكبر شركة قطارات في أوروبا.

ويعتبر المهندس الشمري أحد مخرجات برنامج الابتعاث الذي صدَّر للغرب أكثر العقول السعودية الشابة تميُّزًا.

وفي التفاصيل، قال تقرير منصور المزهم لبرنامج mbc في أسبوع إن راكان الشمري كتب قصة مهندس سعودي طموح؛ إذ حصل بعد إكمال دراسته في ألمانيا على عرض وظيفي في الهندسة الكهربائية، وهو مجال تخصصه وهوايته، ويدير حاليًا في برلين الألمانية مشاريع مليونية، ويعمل على رأس فريق ألماني لإنشاء محطات وخطوط القطارات الكهربائية في أرجاء ألمانيا.

ولفت "الشمري" إلى أنه قام بأكثر من 21 مشروعًا إلى الآن مع الشركة التي يعمل معها، وكانت جميعها ناجحة، ولا يوجد بها أخطاء، وبتكلفة ممتازة.. ولم يُخفِ اشتياقه إلى أسرته وبلده السعودية التي يزورها مرتَيْن سنويًّا. مشيدًا بحجم التطور الكبير في كل المجالات التي تشهدها السعودية برؤيتها 2030م.