شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. مساعدات سعودية متواصلة لدعم الشعب اليمني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل مساعدات المملكة العربية السعودية في اليمن، فمن خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تولي المملكة اهتمامًا كبيرًا ببذل المزيد والمزيد لدعم الشعب اليمني.

وفي إطار هذا الدعم المتنوع والذي يأتي على كافة المستويات من متطلبات المواطنين في اليمن، دشن مركز الملك سلمان للإغاثة قبل يومين فقط، محطة توليد الأكسجين بمستشفى الشهيد محنف بمديرية لودر في محافظة أبين.

دعم السعودية للشعب اليمني

ويأتي هذا بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، إذ ستنتج المحطة 72 أسطوانة في اليوم بسعة 40 لترا لكل أسطوانة، وتموين الأقسام الداخلية في مستشفى لودر وعدة مستشفيات.

مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة يعمل على إمداد المستشفيات من مادة الأكسجين في المهرة، وأبين وحضرموت، ومأرب، وشبوة، فضلا عن توفير البنية التحتية لمحطات توليد الأكسجين.

مساعدات طبية

ليس هذا فحسب ففي المجال الطبي سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وزارة الصحة اليمنية مساعدات متنوعة.

مساعدات مركز الملك سلمان تضمنت أدوية وأجهزة ومعدات ومستلزمات طبية مخصصة لأقسام العناية المركزة والطوارئ في هيئة مستشفى مأرب العام، ومستشفى كرى العام بمحافظة مأرب، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية.

المساعدات شملت أيضا أجهزة ومحاليل ومستلزمات وأدوية طبية ومصنعًا لإنتاج أكسجين صناعي، مشيدًا بالدور الإيجابي للمركز في دعم القطاع الصحي ببلاده، مؤكدًا أهمية الدعم الذي سيسهم في التخفيف من معاناة المرضى.

تطهير الأرض اليمنية من الألغام

في جانب تطهير الأرض اليمنية من الألغام، كان أفاد أسامة القصيبي مدير عام مشروع "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام أن المشروع نجح في إزالة 417103 لغم وذخيرة غير منفجرة وعبوة ناسفة منذ شهر يونيو 2018 وحتى الآن.

إشادات دولية

كان وزراء الاتحاد الأوروبي أعربوا عن تقديرهم الكبير لجهود المملكة العربية السعودية في اليمن، ورحبوا بجهود تعزيز السلام وتخفيف معاناة اليمنيين.

كما أشدوا بالجهود المتواصلة التي تبذلها المملكة لتشجيع الحوار اليمني اليمني وتقديم المساعدة الاقتصادية والمساعدات لليمن، بما في ذلك إعلانها في أغسطس عن تقديم 1.2 مليار دولار لدعم الميزانية الحكومية والأمن الغذائي.