شكرا لقرائتكم خبر عن بالتفاصيل.. خطوات الفحص الدوري للحفاظ على سلامة الزوار بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يجري مختبر المسجد الحرام فحصًا دوريًا للتحقق من النتائج والبيانات التحليلية للحفاظ على صحة ضيوف الرحمن، وتستخدم في المختبر عدة أنواع من التحاليل، وهي: تحاليل ميكروبيولوجية، وتحاليل كيميائية، وتحاليل فيزيائية.

ويعمل منسوبو المختبر على تحقيق معايير الجودة والتأكد من سلامة المياه وخلوها من الشوائب والميكروبات ومراقبة العناصر الكيميائية، ومراقبة جودة التمور التي تُوزع في المسجد الحرام، وجودة التعقيم للأسطح.

عينات مصادر تقديم المياه

يحصل المختصون على عينات المياه من المشربيات ونقاط تعبئة والخزانات والمحطات تبريد، ويجرس فحصها عن طريق تعقيم مكان أخذ العينات بالكحول قبل أخذ العينة.

كما تؤخذ العينة بطريقة مختصة للحفاظ عليها من التلوث الخارجي، وأخيرًا توضع في الحافظة المخصصة لها حتى وصولها إلى المختبر.

عينات وجبات الإفطار والتمور

يجري التأكد من التاريخ واسم صاحب التصريح، وفحص الوجبات للتأكد من تاريخها وعدم تأثرها بالعوامل الخارجية، وأخذ عينات من كل موائد الصائمين المتواجدة في المسجد الحرام.

وتوضع العينات في حافظة مخصصة، ويكون فحص التمور في المختبر فيزيائيًا حسب الشكل واللون والقوام، كما تُفحص العينات ميكروبيولوجيًا للتأكد من جودتها.

عينات الأسطح

تؤخذ عينات من جميع الأسطح (السجاد والمشربيات والسلالم وغيرها)، ويجري عليها الفحص الميكروبي باستخدام جهاز قياس نسبة التلوث بالمسح الفوري.

ويتم ذلك بأخذ مسحة من الأسطح باستخدام "السواب" المعقم داخل أنبوب، بحيث يُحفظ لنقله إلى المختبر في حافظه مخصصة لتحليله ميكروبيولوجيًا.

ويصل عدد العينات التي يجري فحصها يوميًا إلى 50 عينة من المياه، و20 عينة من التمور، ومسحات الأسطح من 5 إلى 10.

الأجهزة والمواد المستخدمة

أجهزة قسم الكيمياء: جهاز الاسبكتروفوتوميتر، وجهاز قياس الأملاح، وجهاز قياس PH، وجهاز قياس التوصيل الكهربائي في الماء.

أجهزة قسم الميكروبيولوجي: الحضّانة، وكابينة السلامة، والحمام المائي، وجهاز التقطير، وجهاز التعقيم، وجهاز الميكروسكوب، وجهاز قياس نسبة التلوث للأسطح، ولميزان الحساس.