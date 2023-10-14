شكرا لقرائتكم خبر عن أمير حائل يطلع على مراحل إنجاز مشروع مُتنزه السمراء السياحي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - زار صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعد بن عبد العزيز أمير منطقة حائل مُتَنَزَّه السمراء السياحي.

واطلع سموه على مراحل إنجاز المرحلة الأولى والثانية لمُتَنَزَّه السمراء، بحضور وكيل إمارة منطقة حائل عادل بن صالح آل الشيخ وعدد من المسئولين.

المشاريع السياحية في حائل

وفور وصول سموه للموقع أزاح الستار عن اللوحة التذكارية لافتتاح مطل موقدة كريم العرب الشهير حاتم الطائي أعلى جبل السمراء، والذي يتيح للزائرين إطلالة جوية بانورامية على مدينة حائل.

واستمع سموه عن خدمات وبرامج ومكونات المُتَنَزَّه من المستثمر علي بن عبدالوهاب الفايز، والذي يشمل مطل موقدة حاتم الطائي بإطلالته على مدينة حائل من أعلى، والشاليهات الفندقية والسوق الشعبي والمدينة المائية وحديقة الحيوانات والمطاعم واستراحات البستان (الحير) والملاهي والألعاب والبحيرة والفعاليات الترفيهية.

ونوه سمو أمير منطقة حائل بدعم القيادة الحكيمة لتنمية وتشجيع الاستثمارات والمشاريع السياحية بمتابعة من وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان مؤكدًا أهمية الدور الذي تقوم به أمانة المنطقة لفتح الفرص أمام المستثمرين.

مشروع مُتَنَزَّه السمراء السياحي

وأشاد سموه بما شاهده من جهود تطويرية في مُتَنَزَّه السمراء معربًا عن شكره للمستثمر وللقائمين على المُتَنَزَّه.

وتمنى لهم مزيدًا من النجاح والتميز لخدمة الزوار من داخل المنطقة ومن خارجها، مؤكدًا أن حائل لوحة جمال تزداد بهاءً بمبادرات ومشاريع وأعمال أبنائها الأوفياء.

وفي ختام الحفل قدمت فرقة الفنون الشعبية العرضة السعودية، التي شارك بأدائها سمو أمير منطقة حائل.