شكرا لقرائتكم خبر عن مرددًا بسم الله.. رونالدو يفاجئ العالم في مباراة البرتغال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ النجم كريستيانو رونالدو نجم منتخب البرتغال وفريق النصر السعودي، العالم قبل تنفيذ ركلة جزاء.

وردد رونالدو كلمة بسم الله، قيل تسديده ركلة جزاء في مباراة منتخب بلاده أمام سلوفاكيا في تصفيات أمم أوروبا 2024.

وقال رونالدو: بسم الله بسم الله، خلال تسديده ركلة الجزاء، التي ترجمها إلى الهدف الثاني لمنتخب بلاده، لينتشر الفيديو بشكل مفاجئ ليصل لملايين المشاهدات.

البرتغال يضرب سلوفاكيا بثلاثية

ونجخ منتخب البرتغال في الفوز على نظيره سلوفاكيا بنتيجة 3-2 في اللقاء الذي أقيم ضمن منافسات الجولة الـ 7 بدور المجموعات في تصفيات أمم أوروبا، على أرضية ملعب الدراغو في البرتغال.

افتتح منتخب البرتغال أهداف المباراة في الدقيقة 18 بالشوط الأول، عن طريق لاعبه جونسالو راموس، وأضاف برازيل أوروبا ثاني أهدافهم في الدقيقة 29، عن طريق ركلة جزاء أحرزها نجم كريستيانو رونالدو.

ومع الدقيقة 69 قلص منتخب سلوفاكيا نتيجة اللقاء، بهدف عن طريق دافيد هانكو.

ونجح رونالدو في تسجيل ثاني أهدافه وثالث أهداف البرتغال في الدقيقة 72 من عمر المباراة.

وأختتم منتخب سلوفاكيا أهداف المباراة عن طريق لاعبه ستانيسلاف لوبتكا، لتنتهي المباراة بفوز البرتغال بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أوروبا

يستعرض السعودية سبورت 365، ترتيب المجموعة العاشرة في تصفيات أمم أوروبا بعد نهاية منافسات الجمعة، وجاءت كالتالي:

1-منتخب البرتغال: 21 نقطة

2-منتخب سلوفاكيا: 13 نقطة

3-منتخب لوكسمبورغ: 11 نقطة

4-منتخب البوسنة والهرسك: 9 نقاط

5-منتخب آيسلندا: 7 نقاط

6-منتخب ليختنشتاين: 0 نقاط