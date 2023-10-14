شكرا لقرائتكم خبر عن خيسوس يقود الهلال دون هزيمة لصدارة الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استعاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال صدارة جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بالفوز على نظيره الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأخدود بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري السعودي للمحترفين.

خورخي يقود الهلال لتصدر الدوري السعودي

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة خورخى خيسوس، المدير الفني للفريق الأزرق 9 مباريات فى الدوري السعودي هذا الموسم، حقق خلالها 7 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين، ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذى لم يتلق أى هزيمة بدوري روشن السعودي حتى الآن، يليه التعاون برصيد هزيمة واحدة، ثم يأتى 5 فرق تلقت خسارتين وهم: الإتفاق، الفتح، النصر، اتحاد جدة، والنصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما يتنافس النصر والاتحاد والأهلي في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 19 نقطة.