شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. الاتحاد يعلن موقفه النهائي بشأن رحيل حمدالله والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر مجلس إدارة نادي الاتحاد، برئاسة أنمار الحائلي، مفاجأة بشأن موقفهم من رحيل النجم الدولي المغربي عبدالرزاق حمدالله إلى الوحدة الإماراتي، في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأكدت تقارير خلال الأيام القليلة الماضية، أفادت برغبة الهداف المغربي حمدالله في الرحيل عن قلعة العميد، بسبب عدم ارتياحه للعب بجانب النجم الفرنسي كريم بنزيما، مع رغبته في الحصول على دور قيادي بالفريق.

وكسف الصحفي الإيطالي "رودي جاليتي" عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس" عن تلقي أن عبد الرزاق حمد الله عرضًا ضخمًا من أحد أندية الخليج، للرحيل نهائيا عن العميد.

الاتحاد يتخذ قراره النهائي بشأن حمدالله

وأكد برنامج "شوووت" الإعلامي، بأن الاتحاد قد رفض جميع العروض المقدمة لـ عبدالرزاق حمدالله، وقد أكد الرئيس أنمار الحائلي على تمسكه ببقاء اللاعب.

ويلعب الثنائي حمد الله والفرنسي كريم بنزيما في هجوم فريق النمور بجميع المباريات الرسمية، تحت قيادة الجهاز الفني للاتحاد بقيادة المدرب البرتغالي نونو سانتو.

جدير بالذكر أن حمدلله شارك في ثماني مباريات مع الاتحاد هذا الموسم بمختلف المسابقات، سجل خلالها خمسة أهداف وصنع هدفين اثنين.