شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفاجئ بايرن ميونخ برسالة نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - وجه نادي النصر، رسالة نارية إلى بايرن ميونخ الألماني بشأن السنغالي ساديو ماني، والذي انتقل إلى فرسان نجد، من العملاق البافاري في سوق انتقالات الصيف الماضي.

وكان نادي النصر قد عاقد مع النجم السنغالي ساديو ماني، خلال سوق الانتقالات الصيفية المنصرمة، قادما من بايرن ميونخ الألماني، بعقد لمدة 3 مواسم، نظير 35 مليون يورو.

ويقدك ماني مستوى مميز رفقة النصر عكس ما كان يقدمه في بايرن ميونخ، حيث سجل 12 هدفًا فقط خلال 38 مباراة، وقد تعرض لإصابة أبعدته عن المشاركة لفترة طويلة.

تصريحات نارية من سالازار

واكد سالازار، المدير التنفيذي للنصر، في تصريحات إعلامية على سعادته بوجود ماني مع النصر قائلا: "نحن سعداء جدًا بوجود ساديو ماني هنا معنا، إنه نجم عالمي وموهبة رائعة".

وتابع سالازار: "إذا لم تسر الأمور في بايرن كما هو متوقع، فإن كان هناك أسباب لذلك، عليهم (بايرن) أن يسألوا أنفسهم لماذا لم يتمكن ماني من إظهار أفضل مستوى له في النادي".

وأختتم المدير التنفيذي للنصر تصريحاته بالقول: "هناك دائمًا جانبان للقصة، لكن الشيء الأكثر أهمية هو أن ساديو موجود معنا، ونحن سعداء جدًا به".