شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. عصام الشوالي يكشف حقيقة طرده من بي ان سبورتس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف التونسي عصام الشوالي، معلق قنوات بي إن سبورتس الرياضية، حقيقة الأنباء التي ترددت في الساعات الأخيرة حول رحيله عن مجموعة القنوات بعد دعمه لفلسطين خلال تعليقه على إحدى المباريات.

الشوالي يكشف حقيقة رحيله عن بي إن سبورتس

وقال عصام الشوالي في تصريحات صحفية، ما يتردد غير صحيح على الإطلاق، حيث تم تعييني معلقًا على مواجهة إنجلترا وإيطاليا في تصفيات الأمم الأوروبية 2024.

وشهدت الأيام الأخيرة، أنباء عن توجيه إدارة قنوات بي إن سبورتس لوم شديد إلى الشوالي، بعد توجيهه رسالة دعم إلى الفلسطينيين قبل انطلاق إحدى المباريات التي كان يعلق عليها.

وفجر عصام الشوالي مفاجأة بتعليقه على القضية الفلسطينية قبل انطلاق مباراة أرسنال ومانشستر سيتي، الأحد الماضي، قائلا: حدثوك عن القوة فكان وهم، حدثوك عن التكنولوجيا المتطورة فكان وهم، كلموك عن خط برليف فكان وهم، كلموك عن حدود يستحيل اختراقها فكان وهم، ألا فهمت ألا فهمنا ألا فهمتم.. أنهم مجرد بالونة وهم.

وبعد تلك المقدمة من المعلق التونسي قالت صحيفة ذا أتلتيك الإنجليزية، إن بي إن سبورتس وجهت تذكيرًا لجميع مراسليها حول العالم بالحفاظ على موقف سياسي محايد تجاه التصعيد الحادث في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

كما أكدت الصحيفة أن شبكة بي إن سبورتس لجميع العاملين بها أنه باعتبارها مجموعة إعلامية عالمية رائدة، فإنها تدين أي شكل من أشكال الصراع أو العنف، بينما تدعم الأشخاص والقضايا والمصالح من كل الخلفيات واللغات والتراث الثقافي عبر أكثر من 40 دولة شديدة التنوع تعمل في جميع أنحاء العالم.