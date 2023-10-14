شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإنضباط تحرم الرجاء المغربي من جماهيره والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت لجنة الانضباط في الرابطة الاحترافية بالدوري المغربي حرمان ثلاثة أندية من جماهيرهم خلال المباريات القادمة.

وأقرت اللجنة العقوبات الخاصة بها وهي التي تضمنت خوض الرجاء والمغرب الفاسي وأولمبيك آسفي بخوض مباراة واحدة دون جماهير مع غرامة مالية تُقدر بنحو 5 الآف دولار أمريكي.

لجنة الإنضباط تحرم الرجاء المغربي من جماهيره

وسبق وأن أقيمت مباراة الرجاء والمغرب التطواني الأسبوع الماضي وهي التي جاءت لحساب مباريات الجولة السادسة قد توقفت بسبب اشتعال الشماريخ وإلقاء المقذوفات بجانب مباراتي المغرب الفاسي ومولودية وجدة مع أولمبيك آسفي ضد نهضة الزمامرة التي شهدت نفس الأحداث

وعلى الفور تم تغريم الجيش الملكي بـ4 الآف دولار لإستخدام جمهوره الشهب النارية مع تغريم مولودية وجدة 3 الآف دولار لنفس السبب.

وقامت الرابطة بتحذير الأندية إنه في حالة تكرار تلك التصرفات سوف يتم تغليظ العقوبات عن مباراة واحدة