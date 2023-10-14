شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. صن داونز يتخذ قراره النهائي بشأن بطولة الدوري الافريقي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت تقارير صحفية جنوب إفريقية، مفاجأة بالكشف آخر تطوارت موقف نادي صن داوزنز من الانسحاب من بطولة الدوري الإفريقي.

وقالت صحيفة "idiskitimes" الجنوب إفريقية، أن نادي صن داونز نجح في الحصول على الضوء الأخضر للمشاركة في بطولة الدوري الإفريقي.

وأقيم اجتماعا بين رؤساء الأندية الـ 32 في جنوب إفريقيا، لمناقشة الأمر الاجتماع وحصل صن داونز على موافقة بخوض البطولة.

ومن المنتظر أن تنطلق مواجهات بطولة الدوري الإفريقي خلال شهر أكتوبر الحالي، وسيواجه صن داوزنز نظيره بترو أتلتيكو الأنجولي، بينما سيوجد الأهلي نظيره سيمبا التنزاني.

ونشرت الصحيفة تفاصيل ما حدث في الاجتماع وأكدت ان أثناء الاجتماع الذي أقيم لمناقشة أمر انسحاب صن داونز، كان يوجد اعتراض من رئيس نادٍ واحد على عدم الانسحاب، بينما وافق 31 رئيسا وكذلك رئيس رابطة الدوري الجنوب إفريقي، على مشاركة الفريق في البطولة الإفريقية.

ورفض نادي صن داونز الجنوب إفريقي المشاركة في الدوري الإفريقي، بسبب أن مشاركته ستؤخر مبارياته في مسابقة الدوري المحلي لمدة تصل إلى شهر، ولكن تم حل الأزمة.

وكات سيخلق تأخير انتهاء بطولة الدوري في جنوب إفريقيا، بعض الأزمات داخل نادي صن داونز، بسبب نهاية بعض عقود اللاعبين في شهر يونيو 2024، وهو ما يؤثر على مشوار الفريق في البطولات المحلية.

موعد مباراة صن داونز وبترو اتلتيكو

يستعد فرسف صن داونز لمواجهة نظيره فريق بترو اتلتيكو، في إطار مواجهات بطولة الدوري الإفريقي، يوم السبت 21 أكتوبر 2023، في تمام الساعة 6:30 بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية.