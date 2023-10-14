شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة منتخب مصر والجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، شقيقه منتخب الجزائر، في مباراة القمة العربية بين المنتخبين الكبيرين، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2026، وستقام المواجهة باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

موعد مباراة مصر والجزائر في الصدام الودي بالإمارات

من المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب الجزائر الأول الكروي عند تمام السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب «هزاع بن زايد» بالإمارات، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز قبل خوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 وأيضا لمواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

وكانت قرعة كأس الأمم الإفريقية قد أسفرت عن وقوع مصر في المجموعة الثانية إلى جوار كل من: غانا، كاب فيردي، وموزمبيق، وستكون مواعيد الفراعنة في البطولة كالتالي:

14 يناير 2024.. الجولة الأولى: مصر أمام منتخب موزمبيق.

18 يناير 2024.. الجولة الثانية: مصر أمام منتخب غانا.

22 يناير 2024.. الجولة الثالثة: مصر أمام منتخب كاب فيردي.