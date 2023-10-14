شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على القناة الناقلة لمباراة القمة العربية بين مصر والجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، شقيقه منتخب الجزائر، في مباراة القمة العربية بين المنتخبين الكبيرين، ضمن استعدادات الفراعنة لتصفيات كأس العالم 2026، وستقام المواجهة باستاد هزاع بن زايد بالإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق مباراة منتخب مصر الأول لكرة القدم ونظيره منتخب الجزائر الأول لكرة القدم عند تمام السابعة مساء يوم الإثنين المقبل، على ملعب «هزاع بن زايد» بالإمارات، التي يسعى خلالها الفراعنة لتحقيق الفوز قبل خوض غمار تصفيات كأس العالم 2026 وأيضا لمواجهات بطولة كأس أمم إفريقيا بكوت ديفوار المقرر انطلاقها في يناير المقبل.

قناة مجانية تنقل مباراة مصر والجزائر في الإمارات

ومن المقرر أن تنقل مواجهة القمة العربية بين مصر والجزائر عبر قنوات أون تايم سبورت، التي أعلنت حصولها على حق إذاعة هذه المباراة، وذلك بعدما أذاعت مباراة المنتخب الوطني أمام زامبيا التي انتهت بفوز الفراعنة بهدف دون رد.

مجموعة منتخب مصر في كأس الأمم الإفريقية

اسفرت قرعة كأس الأمم الإفريقية عن وقوع مصر في المجموعة الثانية إلى جوار كلًا من: غانا، كاب فيردي، وموزمبيق.

وتأتي مواعيد مباريات الفراعنة في البطولة كالتالي:

14 يناير 2024.. الجولة الأولى: مصر أمام منتخب موزمبيق.

18 يناير 2024.. الجولة الثانية: مصر أمام منتخب غانا.

22 يناير 2024.. الجولة الثالثة: مصر أمام منتخب كاب فيردي.