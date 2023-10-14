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ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

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محمد الفلاح - يتساءل جماهير المارد الأحمر عن ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 وذلك بعد أن تم سحب قرعة دور المجموعات من البطولة القارية التي يحمل العملاق المصري لقبها من الموسم الماضي.

ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

ويأتي ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 وفق ما يلي:-

  • -الجولة الأولى: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 24-25 نوفمبر 2023
  • -الجولة الثانية: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 ديسمبر 2023
  • -الجولة الثالثة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 8-9 ديسمبر 2023
  • الجولة الرابعة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 18-19 ديسمبر 2023
  • -الجولة الخامسة: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 23-24 فبراير 2024
  • الجولة السادسة: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 مارس 2024
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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