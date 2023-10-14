شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يتساءل جماهير المارد الأحمر عن ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 وذلك بعد أن تم سحب قرعة دور المجموعات من البطولة القارية التي يحمل العملاق المصري لقبها من الموسم الماضي.

ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024

ويأتي ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 وفق ما يلي:-