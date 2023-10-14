شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - يتساءل جماهير المارد الأحمر عن ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 وذلك بعد أن تم سحب قرعة دور المجموعات من البطولة القارية التي يحمل العملاق المصري لقبها من الموسم الماضي.
ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024
ويأتي ترتيب مباريات الأهلي المصري في دوري أبطال إفريقيا 2023-2024 وفق ما يلي:-
- -الجولة الأولى: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 24-25 نوفمبر 2023
- -الجولة الثانية: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 ديسمبر 2023
- -الجولة الثالثة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 8-9 ديسمبر 2023
- الجولة الرابعة: الأهلي ويانج أفريكانز أحد يومي 18-19 ديسمبر 2023
- -الجولة الخامسة: الأهلي وميدياما الغاني أحد يومي 23-24 فبراير 2024
- الجولة السادسة: الأهلي وشباب بلوزداد أحد يومي 1-2 مارس 2024