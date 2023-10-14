شكرا لقرائتكم خبر عن المنتخب الإيراني يتأهل لـ نهائي البطولة الرباعية على حساب الأردن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن المنتخب الايراني من الوصول لنهائي الدورة الرباعية الودية التي تقام في العاصمة عمان على حساب المنتخب الاردني بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس الجمعة.

إيران تصل لنهائي البطولة الرباعية الودية

وسجل الثلاثية الخاصة بالمنتخب الايراني سردار آزمون ومهدي طارمي ومهرداد محمدي في الدقائق السادسة والثامنة والعشرين والتسعين في المقابل سجل هدف المنتخب الاردني الوحيد النجم يزن النعيمات في الدقيقة الرابعة والسبعين

بالتالي يضرب المنتخب الايراني موعدًا في المباراة النهائية من البطولة مع المنتخب القطري الذي حقق الفوز على المنتخب العراقي بركلات الجزاء الترجيحية فيما سيكتفي منتخب الأردن بمواجهة نظيره العراق للمنافسة على المركز الثالث.