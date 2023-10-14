شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مفاجئ من كولر مدرب الأهلي قبل مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، طبيب الأهلي بطلبه تقرير بحالة كل اللاعبين المصابين قبل العودة للتدريبات.

ويعود فريق الأهلي، للتدريبات الجماعية مساء الأحد المقبل على ملعب ستاد التتش بعد انتهاء فترة الراحة السلبية، استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الافريقي.

كولر يفاجئ طبيب الأهلي

وفاجئ كولر الدكتور أحمد جاب الله طبيب فريق الأهلي، تقريرًا مفصلًا عن كافة اللاعبين المصابين لمعرفة موقفهم وموعد عودتهم للتدريبات الجماعية.

ويعاني الأهلي من غياب عدد من اللاعبين خلال الفترة الأخيرة بسبب الإصابات مثل صلاح محسن وعمرو السولية ومحمود متولي وكريم فؤاد، مع تعرض إمام عاشور للإصابة في مباراة الإسماعيلي الأخيرة.

يذكر أن فريق الأهلي يستعد لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم 20 أكتوبر بتنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائية لبطولة الدوري الإفريقي، على أن تقام مباراة الإياب مساء يوم 24 من الشهر ذاته، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وتسافر بعثة القلعة الحمراء إلى تنزانيا يوم 18 أكتوبر الجاري، ويترأس طارق قنديل عضو مجلس إدارة القلعة الحمراء، البعثة بقرار من مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب.