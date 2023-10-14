عودة مايسترو الفريق.. انفراجه في الأهلي

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محمد الفلاح - فجر مصدر مسؤول بالنادي الأهلي، مفاجأة بالكشف موقف متوسط ميدان الفريق من مباراة الأحمر ضد سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الافريقي.

إمام عاشور جاهز لمباراة سيمبا التنزاني

وقال المصدر -الذي رفض الكشف إسمه- ان إمام عاشور لاعب وسط الأهلي، أصبح جاهز طبيًا للمشاركة في مباراة سيمبا التنزاني المقبلة.

ويستعد الفريق الأحمر لمواجهة نظيره سيمبا التنزاني مساء يوم 20 أكتوبر بتنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائية لبطولة الدوري الإفريقي.

على أن تقام مباراة الإياب مساء يوم 24 من الشهر ذاته، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

وأكمل المصدر، إن إمام عاشور خلال الفترة الأخيرة خضع لجلسات علاج طبيعي، رغم حصول اللاعبين على راحة سلبية.

واستطرد المصدر، إمام عاشور في حالة تركيز شديد من أجل الحصول على ثقة الجهاز الفني على صعيد الجانب الفني للمشاركة في المباراة بعد تأكيد الجهاز الطبي على سلامته.

وأختتم، مشاركة اللاعب من عدمها في مباراة سيمبا التنزاني هو قرار فني بحت في الوقت الحالي، وسيتحدد موقف اللاعب بعد العودة للتدريبات.

يذكر ان إمام عاشور قد تعرض للإصابة، في مباراة الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في مسابقة الدوري والتي انتهت بفوز الأحمر بثلاثة أهداف مقابل هدف.