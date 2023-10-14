شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أزمة الهلال والأخدود.. الكشف عن المتسبب في أزمة البليهي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سيطرت حالة من اللغط والغموض في الشارع الرياضي السعودي، بسبب الاحتجاج الذي تقدم به نادي الأخدود، ضد الهلال بسبب مشاركة علي البليهي مدافع الأخير، في مباراة الفريقين بدوري روشن السعودي للمحترفين.

وقدم الأخدود، احتجاج رسمي إلى لجنة الانضباط والأخلاق في اتحاد الكرة السعودي، بسبب عدم أحقية مشاركة البليهي مع الهلال في مباراة الفريقين، بسبب تراكم البطاقات الصفراء، قبل أن تعلن اللجنة رفضه رسميا.

تحرك جديد من الأخدود بعد رفض الاحتجاج ضد الهلال

وكشف برنامج " المنتصف"، أن نادي الأخدود، تلقى خبر حصول علي البليهي مدافع الهلال، في مباراة الفيحاء، وإثبات هذه البطاقة في تقرير حكم المباراة.

وتابع البرنامج، أن إدارة الأخدود، بعد رفض الاحتجاج الذي قدمته، ستقدم خطاب جديد إلى اللجنة لمعرفة الأسباب التي أدت إلى هذا الأمر.

وأضاف، بالإضافة لتقديم الإثباتات التي تفيد بحصول البليهي على بطاقة صفراء في مباراة الفيحاء.

المتسبب في أزمة الأخدود والهلال

وكشف الإعلامي الرياضي عبد العزيز الذلال، أن موقع رابطة دوري المحترفين السعودي، السبب في اللغط الحاصل بشأن مشاركة علي البليهي مع الهلال في مباراة الأخدود.

واستطرد الذلال، أن مباراة الهلال والفيحاء لم تشهد حعلي البليهي على أي كارت، وأي شخص يشاهد إعادة لهذا اللقاء، سيتأكد من عدم حصوله على أي عقوبة إدارية.

وأختتم، تقرير حكم مباراة الهلال ضد الفيحاء، لا يوجد به قوبة ضد علي البليهي، وهو ما استند إليه الزعيم وتأكد منه عن طريق الرابطة والتي أكدت وجود خطأ تم تعديله في الموقع الرسمي ولكن موقع الرابطة سجل حصول البليهي على بطاقة صفراء في الدقيقة 88 من المباراة، إلا أن هذا الأمر كان خطأ، وتم تعديله من جانب موقع رابطة دوري المحترفين.