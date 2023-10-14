شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يفاجئ الاتحاد السعودي بطلب غريب والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تقدم نادي النصر، بطلب إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، يتعلق بمباريات الفريق الأول لكرة القدم، خلال المرحلة المقبلة.

النصر يطلب حكام أجانب

وكشفت صحيفة " الرياضية"، أن النصر طلب حكام أجانب لإدارة مباريات الفريق الخمس المقبلة في مسابقتي دوري روشن السعودي وكأس خادم الحرمين الشرفين، لأهميتهم.

وسددت إدارة شركة نادي النصر، الرسوم المطلوبة لمباريات الفريق الأول لكرة القدم، أمام ضمك والفيحاء والخليج والوحدة في الجولات 10 و11 و12 و13، بالإضافة إلى مباراة الاتفاق، في دور الـ16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويفضل النصر إدارة أطقم تحكيم أجانب لمبارياته المقبلة، بعد الأزمة الأخيرة في مباراة أبها، وحصول سلطان الغنام على طرد مباشر عقب المباراة، ومن ثم إيقافه لمدة 4 مباريات وتغريمه ماليًا.

وتقدم نادي النصر بتظلم ضد العقوبة الموقعه على سلطان الغنام مطالبا بتخفيفها لما تراه إدارة النصر بأن العقوبة المةقعه على لاعبها مبالغ فيها ولا يستحق كل هذا العدد من المباريات.

جدير بالذكر ان فريق النصر بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري السعودي.