شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة الرواتب الفلكية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تستمر المنافسة بين الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي على الرغم من ارتحال الثنائي عن اجواء كرة القدم الأوروبية.

رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة الرواتب الفلكية

وقالت صحيفة ماركا أن مجلة فوربس قامت بنشر قائمة لأعلى الرواتب بين نجوم كرة القدم في العالم وهي التي شهدت تفوق رونالدو على ميسي.

في الوقت الذي لم تضم فيه القائمة سوى ستة لاعبين فقط من قارة أوروبا واحد من برشلونة ولا يتواجد أي نجم من الريال.

وفيما يلي قائمة مجلة "فوربس" للرواتب الفلكية وفقا لصحيفة "ماركا":