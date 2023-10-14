شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة الرواتب الفلكية والان مع التفاصيل
محمد الفلاح - تستمر المنافسة بين الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو والارجنتيني ليونيل ميسي على الرغم من ارتحال الثنائي عن اجواء كرة القدم الأوروبية.
رونالدو يتفوق على ميسي في قائمة الرواتب الفلكية
وقالت صحيفة ماركا أن مجلة فوربس قامت بنشر قائمة لأعلى الرواتب بين نجوم كرة القدم في العالم وهي التي شهدت تفوق رونالدو على ميسي.
في الوقت الذي لم تضم فيه القائمة سوى ستة لاعبين فقط من قارة أوروبا واحد من برشلونة ولا يتواجد أي نجم من الريال.
وفيما يلي قائمة مجلة "فوربس" للرواتب الفلكية وفقا لصحيفة "ماركا":
- 1- البرتغالي كريستيانو رونالدو (النصر السعودي) – (260 مليون دولار)
- 2- الأرجنتيني ليونيل ميسي (إنتر ميامي الأمريكي) - (135 مليون دولار)
- 3- البرازيلي نيمار دا سيلفا، (الهلال السعودي) – (112 مليون دولار)
- 4- الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - (110 ملايين دولار)
- 5- الفرنسي كريم بنزيما (اتحاد جدة السعودي) - (106 ملايين دولار)
- 6- النرويجي إيرلينغ هالاند (مانشستر سيتي) - (58 مليون دولار)
- 7- المصري محمد صلاح (ليفربول) - (53 مليون دولار)
- 8- السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي) - (52 مليون دولار)
- 9- البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي) - (39 مليون دولار)
- 10- الإنجليزي هاري كين (بايرن ميونخ) - (36 مليون دولار).
- 11- البولندي روبرت ليفاندوفسكي (برشلونة) - (34 مليون دولار).