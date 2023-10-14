شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يغري " صاحب صلاح " لمزاملة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت بعض التقارير الصادرة صباح اليوم السبت أن إدارة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي تسعى للحصول على توقيع واحد من أبرز نجوم ليفربول الانجليزي خلال الميركاتو الشتوي القادم.

النصر السعودي يغري نجم ليفربول لمزاملة رونالدو

وقال موقع دون بالون الاسباني أن إدارة العالمي تسعى للحصول على تياجو الكانتارا لاعب نادي ليفربول صاحب الـ32 عامًا وهو الذي يمتلك عقدًا حتى يونيو من العام 2024.

وسيكون بمقدور اللاعب التوقيع لأي نادي في يناير والرحيل مجانًا في الصيف وهو ما يحتم على إدارة الريدز التفريط فيه للحصول على مقابل مادي بدلًا من الرحيل مجانًا.

وأشار الموقع إلى أن قرب رحيل اللاعب الدولي الاسباني يأتي بعد خروجه من خطط الألماني يورغن كلوب المدير الفني لنادي "الريدز".

يُذكر أن الكانتارا سبق وأن انضم لصفوف نادي ليفربول في صيف العام 2020 قادمًا من نادي بايرن ميونخ وشارك في 97 مباراة بقميص الريدز سجل 3 اهداف ومرر 6 تمريرات حاسمة.