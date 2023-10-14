شكرا لقرائتكم خبر عن صفقة عملاقه لـ النصر تصدم كبار دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - بدأ نادي النصر، في العمل على صفقات شهر يناير حيث يسعى النادي لإجراء مزيد من التعاقدات في سوق الانتقالات الصيفي.

النصر يفاجئ كبار روشن بصفقة مبكره

وأكدت تقارير إسبانية، بداية مفاوضات بين نادي النصر مع تياجو ألكانتارا لاعب فريق ليفربول الإنجليزي، للتعاقد مع في شهر يناير القادم.

ويمتلك العالمي في وسط ملعبه فوفانا، بروزوفيتش، بجانب أوتافيو وتاليسكا الذي يجيد اللعب في مركز صانع الألعاب.

وبعد مرور تسع جولات يحتل فريق النصر المركز الثالث في جدول ترتيب دوري روشن برصيد 19 نقطة.

وتعرض تياجو ألكانتارا للإصابة في أكثر من مناسبة مع ليفربول، ما قلل من فرصه حصوله على الدقائق خاصة مع انضمام عدد من العناصر في المركز ذاته.

وطوال فترة تياجو مع فريق ليفربول تعرض اللاعب لعدد من الإصابات تسببت في غيابه لشهور عن المشاركة مع الفريق في المباريات وهو ما يجعل رحيله أسهل في الوقت الحالي خاصًة وإنه يحصل على راتب كبير جدًا وتسعى إدارة النادي لبيعه والاستفادة منه بأي أموال.