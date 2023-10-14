شكرا لقرائتكم خبر عن مطار أبها الجديد.. أهم الأرقام عن معلم بارز من المعالم المميزة بالسعودية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - - يمثل الإعلان عن مطار أبها الدولي الجديد خطوة مهمة تتناسق مع تراث منطقة عسير.
- يُعدّ مطار أبها الجديد معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة.
-صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله هو من أطلق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.
مساحة صالة مطار أبها الجديد
- ستصل مساحة صالة مطار أبها الجديد إلى 65 ألف متر مربع.
- يأتي مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي.
- يتضمن أيضا إنشاء جسور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر.
- كذلك يشمل بناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية.
- سيكون الانتهاء من المرحلة الأولى من مطار أبها الجديد بحلول عام 2028.
مميزات مطار أبها الجديد
- يتميز مطار أبها الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن في ظل تقنيات متطورة.
- سيتاح من خلال المطار تجربة سفر مميزة بكفاءة عالية.
- سيستوعب المطار أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية وهي 1.5 مليون مسافر.
- تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ30 ألف رحلة حاليًا.
- عدد البوابات سيصبح في المطار الجديد 20 بوابة.
- سيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر.
أهمية مطار أبها الجديد
- يتضمن إنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.
- سيسهم مطار أبها الجديد في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة.
- مطار أبها الجديد يعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية السعودية 2030.