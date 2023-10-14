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مطار أبها الجديد.. أهم الأرقام عن معلم بارز من المعالم المميزة بالسعودية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - - يمثل الإعلان عن مطار أبها الدولي الجديد خطوة مهمة تتناسق مع تراث منطقة عسير.

- يُعدّ مطار أبها الجديد معلمًا بارزًا من المعالم المميزة بالمملكة.

-صاحب السمو الملكي الأمير بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله هو من أطلق المخطط العام لمطار أبها الدولي الجديد.

مساحة صالة مطار أبها الجديد

- ستصل مساحة صالة مطار أبها الجديد إلى 65 ألف متر مربع.

- يأتي مقارنة بنحو 10 آلاف وخمسمائة متر مربع للمطار الحالي.

- يتضمن أيضا إنشاء جسور إركاب، ومنصات جديدة وخدمات ذاتية لإنهاء وتسهيل إجراءات السفر.

- كذلك يشمل بناء مواقف سيارات بطاقة استيعابية عالية.

- سيكون الانتهاء من المرحلة الأولى من مطار أبها الجديد بحلول عام 2028.

مميزات مطار أبها الجديد

- يتميز مطار أبها الجديد بتصميم معماري لا يتقادم عبر الزمن في ظل تقنيات متطورة.

- سيتاح من خلال المطار تجربة سفر مميزة بكفاءة عالية.

- سيستوعب المطار أكثر من 13 مليون مسافر سنويًا مقارنة بالقدرة الحالية وهي 1.5 مليون مسافر.

- تشغيل أكثر من 90 ألف رحلة سنويًا مقارنة بـ30 ألف رحلة حاليًا.

- عدد البوابات سيصبح في المطار الجديد 20 بوابة.

- سيحوي المطار 41 منصة لإنهاء إجراءات السفر.

أهمية مطار أبها الجديد

- يتضمن إنشاء 7 منصات جديدة للخدمات الذاتية.

- سيسهم مطار أبها الجديد في تعزيز ريادة منطقة عسير كوجهة عالمية جاذبة.

- مطار أبها الجديد يعمل على تحقيق مستهدفات الاستراتيجيات الوطنية المتسقة مع رؤية 2030.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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