شكرا لقرائتكم خبر عن نجم بايرن ميونخ يقترب من الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير إعلامية، دخول الكندي ألفونسو ديفيز نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني، ضمن قائمة أهداف أندية دوري روشن السعودي وذلك للتعاقد معه في سوق الانتقالات الصيفية للعام المقبل.

العنزي يكشف رغبة الأندية السعودية في ضم ألفونسو ديفيز

وأوضح الإعلامي الرياضي علي العنزي عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، بأن أحد الأندية السعودية يضع الظهير الأيسر الكندي ألفونسو ديفيز ضمن قائمة أهدافه الأساسية للتعاقد معه، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم الكندي الدولي ديفيز صاحب الـ22 عامًا، لصفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في عام 2019 ويرتبط بعقدٍ ساري مع البافاري حتى يونيو 2025.

وشارك ألفونسو ديفيز في 164 مباراة رفقة بايرن ميونخ في كافة المسابقات منذ انضمامه، وقد سجل اللاعب 8 أهداف بينما ساهم بصناعة 28 تمريرة حاسمة لزملائه.

وخاض ألفونسو ديفيز 11 مباراة مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ في الموسم الحالي حتى الآن بكافة المسابقات، وساهم بصناعة 3 أهداف.

وتخطط أندية دوري روشن السعودي، لمواصلة استقطاب أبرز نجوم كرة القدم لصفوفها في الموسم المقبل، وذلك بعد قدوم لاعبين عالميين مثل البرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيما والجزائري رياض محرز والسنغالي ساديو ماني.