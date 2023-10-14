شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موعد مباراة الهلال المقبلة في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لمواجهة نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الخليج ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين.

موعد مباراة الهلال والخليج في الدوري السعودي

ويواجه الزعيم نظيره الفريق الأول الكروي بنادي الخليج في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة دوري روشن السعودي للمحترفين والتي يقام يوم الجمعة الموافق 20/10 في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والسعودية.

وخاض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بقيادة خورخى خيسوس، المدير الفني للفريق الأزرق 9 مباريات فى الدوري السعودي هذا الموسم، حقق خلالها 7 انتصارات بالإضافة إلى تعادلين، ولم يتلق أى هزيمة، وسجل لاعبوه 26 هدفا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

ويعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال هو الوحيد الذى لم يتلق أى هزيمة بدوري روشن السعودي حتى الآن، يليه التعاون برصيد هزيمة واحدة، ثم يأتى 5 فرق تلقت خسارتين وهم: الإتفاق، الفتح، النصر، اتحاد جدة، والنصر.

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المركز الأول في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 23 نقطة، بفارق نقطة عن التعاون صاحب المركز الثاني برصيد 22 نقطة، فيما يتنافس النصر والاتحاد والأهلي في المراكز الثالث والرابع والخامس على الترتيب برصيد 19 نقطة.