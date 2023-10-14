شكرا لقرائتكم خبر عن قرار غريب.. كولر يفاجئ لاعبي الأهلي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فاجئ الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اللاعبين بخوض مران وحيد في تنزانيا استعدادًا لمواجهة سيمبا التنزاني في ذهاب ربع نهائي الدوري الافريقي.

وأبلغ الجهاز الفني بقيادة السويسري مارسيل كولر، اللاعبين بسفر البعثة الرسمية، يوم 18 أكتوبر الجاري إلى تنزانيا بعد خوض الفريق لمرانه على ملعب ستاد التتش.

وابلغ كولر اللاعبين بقراره بخوض مران وحيد فقط في تنزانيا يوم الخميس الموافق 19 أكتوبر استعدادا لمواجهة سيمبا التنزاني.

ويواجه الأحمر فريق سيمبا التنزاني مساء يوم 20 أكتوبر بتنزانيا، في ذهاب الدور ربع النهائية لبطولة الدوري الإفريقي.

وتقام مباراة الإياب مساء يوم 24 من الشهر ذاته، على ملعب ستاد القاهرة الدولي.

الأهلي يعود للتدريبات الأحد

ويعود فريق الأهلي، للتدريبات الجماعية الأحد المقبل، بعد إنتهاء القاهرة راحة التي حصل عليها الفريق.

وكان كولر قد منح لاعبو الأهلي راحة سلبية عقب الفوز على الإسماعيلي في الدوري، بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي أقيمت على ملعب ستاد الجيش ببرج العرب بمدينة الإسكندرية.