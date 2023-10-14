شكرا لقرائتكم خبر عن الدكة مكانهم.. مدرب منتخب مصر يفاجئ لاعبيه قبل مواجهة الجزائر والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه منتخب مصر الأول بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، منتخب الجزائر ضمن المباريات الودية استعدادًا لتصفيات كأس العالم 2026، بجانب كأس الأمم الأفريقية التي تنطلق بداية العام المقبل.

ومن المقرر أن تقام مباراة منتخب مصر الأول أمام منتخب الجزائر، يوم الاثنين المقبل ضمن المباريات الودية، فى تمام السابعة مساءًا بتوقيت القاهرة وسيذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس.

وسيجري روي فيتوريا المدير الفني لـ منتخب مصر، تعديلات على وسط الملعب أمام المنتخب الجزائري، وسيدفع بكل من محمود حمادة وأحمد سيد زيزو فى التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام الجزائر، بدلا من محمد النني وطارق حامد.

منتخب مصر يفوز على زامبيا وديًا

ونجح منتخب مصر في الفوز وديًا على حساب منتخب زامبيا بهدف نظيف، سجله حمدي فتحي لاعب خط وسط الفراعنة من ضربة رأسية في الدقائق الأخيرة من اللقاء.

واكتفى لاعبو منتخب مصر أمس بخوض مران بدني خفيف بفندق الإقامة، على أن يعاود الفريق تدريباته اليوم السبت للتحضير لمباراة الجزائر الودية، والتي تعد أهم مباريات الموسم لمنتخب مصر لتجهيز اللاعبين ضد منتخب مليئ بالنجوم.