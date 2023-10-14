شكرا لقرائتكم أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - شهد محيط مسرح أبوبكر سالم أجواء طربية في أولى ليالي مهرجان الغناء بالفصحى في نسخته الثالثة التي انطلقت ليلة أمس بمشاركة ثلاثة من النجوم والفنانين وهم فنان العرب محمد عبده والفنان التونسي لطفي بوشناق، والفنانة الموهوبة ولاء الجندي.

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وتبارى الفنانون الثلاثة في تقديم باقة من أروع القصائد باللغة العربية الفصحى، وأذهلوا الحضور بالأداء الراقي والتمكن.

مهرجان الغناء بالفصحى

وكانت هيئة الموسيقى أطلقت يوم أمس مهرجان الغناء بالفصحى بنسخته الثالثة حيث يستمر إلى 20 أكتوبر، بمشاركة 12 فناناً وفنانةً من نجوم الأغنية العربية، وذلك على مسرح أبو بكر سالم في منطقة بوليفارد رياض سيتي.

أربع ليالٍ غنائية

ويقدّم المهرجان أربع ليالٍ غنائية باللغة العربية الفصحى، تتضمن كلٌ منها وصلات غنائية لعدد من النجوم؛ حيث يصدح نجوم الفن من المملكة والعالم العربي بمجموعة من الأغاني الطربية والوطنية وقصائد الفصحى المُغنَّاة، إلى جانب مشاركة لعدد من الفنانين الصاعدين.

وتجمع الفعالية بين الأعمال الكلاسيكية والعروض الحديثة، عبر إلقاء قصائد أعظم الشعراء الذين شهدهم التراث العربي، في فعالية ثقافية ترفيهية تساعد على تعزيز اللغة العربية الفصحى، والاحتفاء بها وتقديمها في مهرجان إبداعي.