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شكرا لقرائتكم توقعات بموجة باردة مغبرة تغطي معظم السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - كشف خبير الطقس والأرصاد وليد سليمان الحقيل عن توقعاته بشأن حالة الطقس خلال الأيام المقبلة.
موجة باردة مغبرة
وقال الحقيل في تدوينة له عبر منصة إكس اليوم الجمعة: توقع موجة باردة معتدلة مغبرة خلال الأسبوع (14 أكتوبر- 30/ 3/ 1445) تغطي معظم السعودية تخفض الحرارة من 5 لـ 6 درجات عن الحالي.
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ونصح خبير الأرصاد: ظبطوا السخانات وصيانتها، في إشارة إلى الطقس البارد المتوقع، متابعًا في الوقت نفسه أن موسم الوسم يبدأ 16 أكتوبر- 1/ 4/ 1445.
متى يبدأ الوسم؟
ويبدأ الوسم بتاريخ 16 أكتوبر من كُل عام، ويستمر حتى 6 ديسمبر، ومدته 52 يومًا، وسمي موسم الوسم بهذا الاسم لأنه يسم الأرض بالخضرة والنبات، وإذا تتابع الخير والمطر في هذه الفترة يعقبه ربيع مميز ويظهر الفقع (الكمأة).
علامات دخول الوسم
ويوجد علامات عدة واضحة لدخول موسم الوسم، منها:
* انكسار حدة الطقس الحار.
* فروقات حرارية كبيرة بين الليل والنهار.
* يميل الطقس للبرودة ليلًا، خاصة في شمال المملكة.
* يتغير مسار السُّحب، فتندفع نحو المملكة من الغرب للشرق.
* تتشكل حالات عدم الاستقرار، وينشط منخفض البحر الأحمر.
* تتسم أمطاره بكثرة العواصف الرعدية والصواعق.
* تكثر فيه العواصف الرملية وموجات الغبار.
* تكثر فيه الأراض الخاصة بالجهاز التنفسي كالزكام والإنفلونزا.
* تخضر فيه النباتات وينبت العشب.
* في هذا الموسم ينبت فطر الفقع.
* تبدأ الطيور المهاجرة بعبور سماء المنطقة.
* فيه يُجنى عسل السدر.