شكرا لقرائتكم المعلمة نورة آل سرور تحقق جائزة فاركي العالمية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - حققت المعلمة نورة بنت هادي آل سرور من إدارة التعليم بمنطقة نجران جائزة فاركي العالمية، كأفضل 50 معلمًا متميزًا ومرشحًا للتصفيات النهائية على مستوى العالم للعام 2023.

وفازت المعلمة نورة آل سرور في إنجاز فردي يسجل باسم المملكة، من بين 7000 مرشح من المعلمين والمعلمات من 130 دولة حول العالم.

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جائزة فاركي

وجائزة أفضل معلم بالعالم هي جائزة دولية خاصة بالتعليم تمنحها مؤسسة فاركي جيمس (VGF) بالتعاون مع منظمة اليونسكو والشريك الإستراتيجي دبي العطاء، وتبلغ قيمتها مليون دولار أمريكي للاعتراف بأهمية التعليم كمهنة وتشجيع الامتياز في مجال التعليم.