السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع 500 سلة غذائية للمتضررين من الفيضانات بأفغانستان

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول 500 سلة غذائية للأسر المتضررة من الفيضانات في مدينة نرخ التابعة لولاية وردك في أفغانستان، استفاد منها 500 أسرة بواقع 3.000 فرد.

ويأتي ذلك ضمن مشروع توزيع مساعدات غذائية طارئة للمتضررين من الفيضانات والأسر الأكثر احتياجًا في أفغانستان لعام 2022 – 2023م بالتعاون مع منظمة التعاون الإسلامي؛ للتخفيف من معاناة المتضررين والمحتاجين هناك.