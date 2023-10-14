السعودية | ولي العهد يُعزي ولي عهد دولة الكويت في وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية عزاء ومواساة، لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح رحمه الله.

وقال سمو ولي العهد : تلقينا نبأ وفاة الشيخ خليفة جاسم محمد العلي المالك الصباح ـ رحمه الله ـ ونبعث لسموكم ولأسرة الفقيد أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء، إنه سميع مجيب.