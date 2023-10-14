شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار ورياح.. تفاصيل حالة الطقس اليوم على السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة.

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حالة الطقس في الشرقية

في الشرقية تشهد مناطق الأحساء والعديد وبقيق، شبورة مائية "ضباب خفيف" يصاحب الحالة تدن في مدى الرؤية الأفقية (3 - 5 ) كم.

الطقس في مكة المكرمة

كما لا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على الأجزاء الساحلية لمنطقة مكة المكرمة، فيما أشار إلى أمطار متوسطة، على القنفذة، يصاحبها رياح وشبه انعدام في مدى الرؤية، وتساقط البرد، وجريان السيول، وارتفاع الأمواج وحدوث صواعق رعدية.

الطقس في المدينة المنورة

وفي المدينة المنورة يتوقع حدوث أتربة مثارة يصاحبها رياح نشطة وتدنّ في مدى الرؤية.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة.

وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.