شكرا لقرائتكم خبر عن أمطار غزيرة على 14 محافظة في جازان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار غزيرة على منطقة جازان يصاحبها نشاط في الرياح السطحية، وصواعق رعدية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتساقط للبرد، وجريان السيول.

وقال "الأرصاد" إن هذه الأمطار الغزيرة ستهدل على محافظات أبوعريش ، وأحد المسارحة، والطوال، وصامطة، وصبيا، وضمد، والحرث، والريث، والداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة.

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وبيّن المركز أن الحالة تستمر حتى الساعة الـ9 مساءً.

طقس المملكة

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة.

وتؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة وتمتد حتى الأجزاء الجنوبية من مكة المكرمة.

حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-32 كم/ساعة.

وتصل إلى أكثر من 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية تتحول تدريجياً من شمالية بسرعة 10-30 كم/ساعة، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر, وحالة البحر خفيف الموج.