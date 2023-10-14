"مدني الرياض" يخمد حريقًا نشب في حافلة أثناء سيرها

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محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة الرياض، من إخماد حريق اندلع في مقدمة حافلة بحي السليمانية أثناء سيرها.

وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني عدم وقوع أي إصابات، وجرى تسليم الحريق لجهة الاختصاص، ولا إصابات.

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