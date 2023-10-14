الطيران الإسرائيلي يستهدف منازل المدنيين في قطاع غزة لليوم الثامن على التوالي

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محمد بن مسعود - الدمام - استهدف طيران الجيش الإسرائيلي، صباح اليوم السبت، مبنى سكنياً من 4 طوابق في رفح، ومنزلاً في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بسقوط قتيلين في رفح بقصف الطيران الإسرائيلي لمبنى سكني.

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