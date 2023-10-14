مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي يحذّر من إجلاء مليون فلسطيني من شمال قطاع غزة

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محمد بن مسعود - الدمام - حذّر مفوض الأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ من أن نيّة إسرائيل إجلاء مليون فلسطيني عن شمال قطاع غزة في ظل القتال المستمر، أمرٌ خطيرٌ للغاية وشبه مستحيل.

وقال بوريل؛ في عبر موقع "إكس" : "أؤيد تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش؛ من أن طلب إسرائيل إجلاء مليون مدني من شمال قطاع غزة عبر منطقة حرب مكتظة بالسكان بلا طعام ولا ماء أو مأوى وتحت الحصار، أمرٌ خطيرٌ للغاية وشبه مستحيل".

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