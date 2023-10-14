انت الان تتابع قريبًا.. "قوقل" تغيّر واجهتها الرئيسية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 7:25 صباحاً

ذكرت مصادر في شركة قوقل الأمريكية أنها تعتزم تغيير واجهة صفحتها الرئيسية وتجربة عدة واجهات جديدة. وتهدف هذه التجربة إلى تمكين المستخدمين من تخصيص المحتوى الذي يظهر على صفحتهم الرئيسية بناءً على اهتماماتهم وتفضيلاتهم. ووفقًا للتقارير التقنية: تشير الفكرة التي تسعى قوقل لتنفيذها إلى أنها لن تكون مختلفة كثيرًا عن منافسه محرك البحث بنق "Bing"، الذي يعرض مجموعة من الأخبار والقصص والإعلانات وحالات الطقس على صفحته الرئيسية، مع إمكانية تخصيص المحتوى وفقًا لاهتمامات المستخدمين. وتسعى "قوقل" إلى استعراض الأخبار، وأسعار الأسهم، وحالات الطقس، والنتائج الرياضية، وأسعار التذاكر على صفحتها الرئيسية.

كانت هذه تفاصيل خبر قريبًا.. "قوقل" تغيّر واجهتها الرئيسية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.