الصحة "الفلسطينية": 1951 شهيداً وأكثر من 6500 جريح جرّاء عدوان الاحتلال

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ارتفاع أعداد الشهداء من جرّاء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة، إلى 1951 شهيداً.

وأضافت "الصحة": ارتفع عدد الجرحى إلى أكثر من 6500 جريح، وذلك منذ بداية العدوان يوم السبت الماضي.

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