انت الان تتابع من المسافة صفر.. شاهد مستوطنًا يطلق النار على فلسطيني تحت حماية جيش الاحتلال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 7:39 صباحاً

أظهر مقطعُ فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، الجمعة، مستوطنًا إسرائيليًّا يطلق النارَ بشكل مباشر تجاه شابٍّ فلسطيني أعزل في منطقة "مسافر يطا" جنوب الخليل. وأطلق المستوطنُ النارَ على الشاب الفلسطيني مرتين، قبل أن تحمله مجموعة من الشباب في محاولة لإنقاذه. وظهر المستوطن بعد الإطلاق رفقة عناصر من الجيش الإسرائيلي؛ حسب "سكاي نيوز عربية". وترتفع حدّة التصعيد في قطاع غزة خلال الساعات الأخيرة، لاسيما بعد توجيه الجيش الإسرائيلي أمرًا بالإخلاء لسكان شمال القطاع. يأتي ذلك وسط تدهور الأوضاع الصحية، وانهيار المستشفيات، وزيادة كبيرة في عدد القتلى بالقطاع. ونقل المتحدثُ باسم الجيش الإسرائيلي "جوناثان كونريكوس"، صباح الجمعة، بيانًا إلى وسائل الإعلام ورسالة إلى سكان غزة، قبل "هجوم بري محتمل" متوقع قريبًا.

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