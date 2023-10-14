انت الان تتابع 74 مليارديراً و"سنتي-مليونير".. أفضل 50 مدينة عالمية في عدد الأثرياء تزدان بالرياض ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 7:44 صباحاً

صنّف تقريرٌ حديثٌ صادرٌ عن "شركة هينلي وشركاه"، العاصمة السعودية الرياض ضمن أفضل 50 مدينة عالمية في عدد أصحاب الثروات العالميين. ويعد هذا التصنيف إشارة قوية إلى النمو والتطور الاقتصادي الذي تشهده المملكة العربية السعودية؛ حيث تتمتع الرياض ببيئة استثمارية ملائمة وتوفر فرصًا كبيرة للأعمال والاستثمار. ووفقًا للتقرير، يُوجد في الرياض حاليًا 9 مليارديرات و65 "سنتي-مليونير"، وهم الأفراد الذين يمتلكون ثروات تصل أو تزيد على 100 مليون دولار. وخلت قائمة أفضل 50 مدينة عالمية في عدد أصحاب الثروات العالميين من المدن العربية، باستثناء الرياض التي حلت في المرتبة 46 ودبي في المرتبة 16 عالمياً بـ15 مليارديراً و 210 "سنتي-مليونير". فيما احتلت الرياض المركز الثالث عالميًا من حيث نسبة النمو المتوقعة لعدد "السنتي-مليونير"، حيث تسجل نسبة نمو تبلغ 85%، فيما تحتل دبي المركز السابع عالميًا بنسبة نمو تبلغ 78%. ويوجد حالياً 2350 مليارديراً و28,420 "سنتي-مليونير" في العالم، أي أكثر من ضعف العدد قبل 20 عامًا، وتشير التقديرات إلى زيادة نسبتهم 12% مقارنة بالعام الماضي، ويتركز معظم أصحاب الملايين في الولايات المتحدة بنسبة 38%، تليها الأسواق الناشئة الكبيرة في الصين والهند. وفيما يتعلق بأفضل المدن في العالم بأعداد أصحاب الثروات، تحتل نيويورك المرتبة الأولى من حيث عدد الأثرياء، تليها سان فرانسيسكو في المرتبة الثانية، وثالثًا تأتي مدينة لوس أنجلوس، بينما تحتل لندن المرتبة الرابعة وبكين المرتبة الخامسة.

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