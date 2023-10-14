منظمة: إسرائيل قتلت "614" طفلًا فلسطينيًّا في الحرب حتى الآن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 14 أكتوبر 2023, 7:48 صباحاً

قالت منظمة الدفاع عن الأطفال: إن عدد الأطفال الفلسطينيين الذين قُتلوا في الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، ارتفع إلى "614"، وهو رقم مرشح للارتفاع. وكانت المنظمة أفادت، في تقرير لها، بأن الغارات الإسرائيلية على غزة أسفرت عن مقتل "583" طفلًا، وهو ما يمثل عمليًّا ثلث عدد الضحايا الفلسطينيين منذ اندلاع الحرب، السبت الماضي، بين حماس وإسرائيل. وهذا يعني أن القصف الإسرائيلي أودى بحياة نحو "31" طفلًا فقط في الساعات الأخيرة. وتوقّعت المنظمة أن ترتفع الحصيلة في ظلّ منع إسرائيل الفلسطينيين في القطاع المحاصر من الحصول على الغذاء والماء والكهرباء والإمدادات الطبية. ويقول المحامي ومستشار السياسة الرئيسي في المنظمة، براد باركر: "إن التصريحات الإسرائيلية ترافقت مع هجمات واسعة ومنظّمة نفذها الجيش الإسرائيلي تزيد المخاوف من أن ما يجري حملة إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني". وأضاف: أن "الهجمات الإسرائيلية بلغت من الحدّة ما يظهر، على ما يبدو، أنها تتعمّد قتل أكبر عدد من الفلسطينيين في غزة، ويترافق ذلك مع سياسات الإغلاق الشامل، وذلك كله يهدف إلى تدمير الحياة في غزة".

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