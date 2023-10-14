شكرا لقرائتكم خبر عن كولر يحسم موقف إمام عاشور من مواجهة سيمبا التنزاني والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية أن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، ينوي تواجد إمام عاشور في قائمة الفريق المتجهة إلى تنزانيا لملاقاة فريق سيمبا في ربع نهائي دوري السوبر ليج الأفريقي.

يأتي ذلك بعدما اطمئن المدرب علي شفاء اللاعب بشكل كامل خلال الفترة الحالية، بعد الإصابة القوية التي تعرض لها اللاعب في لقاء الإسماعيلي الأخير ببطولة الدوري المحلي.

كولر قد لا يفضل الدفع باللاعب من البداية في اللقاء، ومحاولة الإعتماد عليه في شوط اللقاء الثاني، خاصة أن الأجواء في تنزانيا ستكون صعبة، كما أن فريق سيمبا يلعب بقوة كبيرة في الالتحامات البدنية.

بخلاف أن لقاء العودة سيقام في القاهرة وسيكون أمام الفريق الأحمر فرصة أكبر في إنتزاع بطاقة التأهل، وبلوغ الدور قبل النهائي.

موعد مباراة الأهلي وسيمبا القادمة

هذا ويلتقى الأهلى مع سيمبا التنزانى فى السادسة مساء الجمعة 20 المقبلة فى دار السلام فى إطار منافسات دور ربع النهائى من بطولة دورى السوبر الأفريقى (الدورى الأفريقى).

بينما تقام مباراة العودة بين الأهلى وسيمبا التنزانى يوم 24 أكتوبر فى القاهرة.