شكرا لقرائتكم خبر عن شرط تعجيزي من فتوح للتجديد مع الزمالك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجر الإعلامي إبراهيم فايق مفاجأة كبري في ملف تجديد أحمد فتوح مع نادي الزمالك في الفترة القادمة، في ظل الأزمة المالية التي يمر بها الفريق الأبيض في الفترة الحالية.

حيث أكد اللاعب عن رغبته في الحصول علي مقدم تعاقد كبير يصل إلى 60 مليون جنيه قبل تجديد التعاقد مع الفريق، لضمان حقه تجنبا لتكرار عدم حصوله علي مستحقاته مثلما حدث العام الماضي.

فتوح أيضا طلب الحصول علي ما يقارب من 150 مليون جنيه في 3 مواسم من أجل حسم هذا الملف والبقاء مع الفارس الأبيض.

هذا ويري مسئولي الزمالك أن طلبات اللاعب الفلكية تعد خطوة مسبقة من اللاعب للإنتقال إلى الأهلي في الصيف المقبل بصفقة مجانية.

موقف الأهلي من ضم فتوح

وفي هذا السياق، أكدت بعض المصادر عن وجود إهتمام كبير من النادي الأهلي بالتعاقد مع فتوح خلال الفترة المقبلة، خاصة مع إنخفاض المردود البدني للنجم التونسي معلول.